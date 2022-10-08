كنعاني يؤكد على الصلة بين الاعتداء على السفارات الإيرانية والدعم السياسي من الغرب لمثيري الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بخصوص الهجوم على سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الدنمارك وبعض السفارات الأخرى لبلادنا في أوروبا في تغريدة له على موقع تويتر ان في حادث أمني خطير في سفارتنا في كوبنهاغن، حاول أحد المهاجمين مهاجمة سفيرتنا، التي تصادف أنها امرأة أيضًا، بسكين - ولكن لحسن الحظ فشل.

وأضاف ناصر كنعاني: هذا الهجوم على مكان دبلوماسي هو أحدث حالة لأعمال العنف وغيرالقانونية ضد إيران في أوروبا.

وأكد: في الآونة الأخيرة، كانت هناك هجمات عنيفة أخرى على مقرنا الدبلوماسي في أوروبا ولا يمكن إخفاء الصلة بين هذه الهجمات والدعم السياسي من الغرب لمثيري الشغب.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في النهاية:على الحكومات المضيفة ان يكون لها التزام قانوني بحماية الأماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين. ومن المتوقع أن يفعلوا ذلك دون تأخير.

/انتهى/