سوريا ... الاحتلال الأميركي يسرق عشرات صهاريج النفط من حقول رميلان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية من ريف اليعربية بأن "رتلاً مؤلفاً من 50 صهريجاً للاحتلال الأميركي محملة بالنفط السوري المسروق، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات باتجاه الأراضي العراقية".

وخلال الأسابيع الماضية، أخرج الاحتلال الأميركي مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول الجزيرة، ولا سيما حقول رميلان إلى قواعده في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع "قسد".

وكانت وزارة الخارجية السورية كشفت، في وقت سابق، خسائرها في قطاعي النفط والغاز، من جراء ممارسات الاحتلال الأميركي، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري.

هذا وبلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري، أكثر من 107 مليارات دولار، حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري نحو 83 مليار دولار.

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