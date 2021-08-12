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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٥٣ م

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلًا مؤلفًا من 30 صهريجًا معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للإحتلال إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الاثنين الماضي رتلًا مؤلفًا من 80 صهريجًا محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.

ونهب ثروات سوريا مستمر من قبل قوات الاحتلال الامريكية بلتعاون مع جماعات قسد. والشعب السوري يعيش حالة من الجوع والغلاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1916935
https://ar.mehrnews.com/news/1916935/

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