الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلًا مؤلفًا من 30 صهريجًا معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للإحتلال إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الاثنين الماضي رتلًا مؤلفًا من 80 صهريجًا محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.

ونهب ثروات سوريا مستمر من قبل قوات الاحتلال الامريكية بلتعاون مع جماعات قسد. والشعب السوري يعيش حالة من الجوع والغلاء.

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