الاحتلال الأمريكي يواصل نهب النفط السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصادر سورية من منطقة اليعربية بريف الحسكة ذكرت ان قوات الاحتلال الأمريكي سرقت 130 صهريجاً مُحملًا بالنفط السوري الخام بالتعاون مع ميليشيا "قسد" من الآبار السورية وتم إخراجها أمس على دفعات باتجاه قرية المحمودية العراقية الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي.

وبيّنت المصادر أنه تمّ إخراج النفط المسروق عبر ممرّ فتحته قوات الاحتلال الأمريكي سابقا باتجاه قرية المحمودية العراقية لإفساح المجال أمام عشرات الشاحنات التي تحمل بضائع مهربة تابعة لميليشيا "قسد" لدخول منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد.

وفي ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن رتلا مؤلفا من 46 برادًا وشاحنة وناقلة محمّلة بمواد لوجستية تابعة للاحتلال الامريكي دخلت الأراضي السورية عبر المعبر ذاته بعد ساعات من خروج رتل الصهاريج.

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