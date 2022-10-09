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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١١:٠٩ ص

استهداف قاعدة للاحتلال الأميركي في سوريا بـ'صاروخ' عيار 107 مليمترات

استهداف قاعدة للاحتلال الأميركي في سوريا بـ'صاروخ' عيار 107 مليمترات

اعترفت قيادة الاحتلال الاميركي الوسطى في تغريدة لها اليوم الاحد، أن قوات التحالف الأمريكي المتمركزة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا تعرضت لهجوم بصاروخ من عيار 107 مليمترات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعمت القيادة الوسطى في بيان صدر لها فجر اليوم الأحد، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات.

وأضاف البيان أنه تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الاميركية الوسطى تحقق في الهجوم.

يأتي ذلك بعد أن زعمت قيادة الاحتلال الأمريكي الوسطى مقتل اثنين من كبار عناصر جماعة "داعش" الوهابية بغارة جوية شنها الجيش الأمريكي في شمال سوريا يوم الخميس.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1927052
https://ar.mehrnews.com/news/1927052/

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