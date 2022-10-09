استهداف قاعدة للاحتلال الأميركي في سوريا بـ'صاروخ' عيار 107 مليمترات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه زعمت القيادة الوسطى في بيان صدر لها فجر اليوم الأحد، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات.

وأضاف البيان أنه تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الاميركية الوسطى تحقق في الهجوم.

يأتي ذلك بعد أن زعمت قيادة الاحتلال الأمريكي الوسطى مقتل اثنين من كبار عناصر جماعة "داعش" الوهابية بغارة جوية شنها الجيش الأمريكي في شمال سوريا يوم الخميس.

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