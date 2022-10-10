اللواء سلامي: الاعداء يحاولون تدمير الإنجازات العظيمة للثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية اللواء حسين سلامي: اليوم اتخذ العدو سيناريو وأفعال شريرة عبر وسائل الإعلام، بينما نرى من داخل مراكز الفكر في واشنطن ونيويورك وفي بعض الدول الأوروبية وعملائها في الرياض يحاولون تدمير الانجازات العظيمة للثورة الاسلامية التي هي نتيجة دماء الشهداء. مضيفا ان الأعداء لا يرون إيران تمر من خلال العقوبات وهي صامدة.

واضاف اللواء سلامي: فئة قليلة من شباب البلاد تأثروا بتلقين العدو، ونطلب من هؤلاء الشباب أن يعرفوا العدو وألا يصبحوا قطعة الشطرنج للعبة العدو ضد دولة إيران، نحن نعرفهم؛ هؤلاء شياطين.

وأضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية: مثلما أرسلنا العلماء إلى الفضاء، مثلما جعلنا الطائرات المسيرة تطير لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر؛ مثلما تم بناء المصافي ومحطات الطاقة والمصانع لذلك نستطيع التغلب على إرادة العدو في جو العقوبات.

وتابع القول : أنتم الشباب لا يجب أن تصبحوا بيادق الجنرالات السياسيين لأعدائنا. هؤلاء الأعداء لا يكنون الخير لكم، نحن نعرفهم؛ هؤلاء شياطين.

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