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١١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٤١ ص

رداً على فرض العقوبات؛

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران مرة أخرى

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران مرة أخرى

استدعت الخارجية الايرانية عقب إعلان العقوبات البريطانية التعسفية التي لا أساس لها ضد عدد من المسؤولين والوحدات التابعة لإحدى مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية سفير هذا البلد إلى وزارة الخارجية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب إعلان إنجلترا عقوبات تعسفية لا أساس لها ضد عدد من المسؤولين والوحدات التابعة لإحدى مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استدعى مدير عام الأوروبا الغربية في وزارة الخارجية الايرانية سفير هذا البلد إلى وزارة الخارجية .

وفي هذا الاجتماع، تم الإعلان للسفير عن مستوى الاحتجاج القوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المملكة المتحدة بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتم إدانة الاجراءات التدخلية لهذا البلد بشدة.

وأكد مسؤول وزارة الخارجية لبلدنا أن كلا من مبادئ ومبدأ العقوبات التعسفية التي أعلنتها إنجلترا مشوهة ولا قيمة لها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعلن للسفير أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة.

ومن جانب اخر قال السفير البريطاني أنه سيبلغ لندن بهذا الأمر على الفور.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1927099
https://ar.mehrnews.com/news/1927099/

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