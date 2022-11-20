الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في أعقاب هجوم مجموعة عنيفة على مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في لندن وتدنيس العلم المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية ، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران ، سيمون شيركليف ، إلى وزارة الخارجية اليوم (الأحد).

وذكر المدير العام لوزارة الخارجية الايرانية السفير البريطاني بتعهدات الحكومة البريطانية على أساس معاهدتي فيينا لعامي 1961 و 1963 بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، وابلغه باحتجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية الشديد على عدم فاعلية الشرطة في منع هذا الهجوم المؤسف.

وأعرب السفير البريطاني عن أسفه لهذا الهجوم وقال إنه سيبلغ لندن بالوضع وعبر عن امله في ألا تقع مثل هذه القضايا في المستقبل.

/انتهى/