تحريض الرئيس الأمريكي على اثارة الفوضي يذكرنا بكلمة مؤسس الجمهورية الإسلامية "أمريكا الشيطان الأكبر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، أشار خلال اجتماع مجلس إدارة الحكومة الأحد، إلى أن أمريكيا تشعر بالغضب من كل حركة جيدة ومبتكرة وخلاقة للأمة الإيرانية، ويشعرون بالبهجة والسعادة من وجود الثغرات أو المشاكل وكذلك انعدام الأمن، قائلاً: إن الشعب الإيراني الفطن يعرف العدو وحيله جيداً، وهذه المرة سيفشلونه أيضاً في الوصول إلى هدفه ويستمر في مواصلة طريق النمو والتقدم بعزم وكرامة".

وفي إشارة إلى دعم أمريكا لإثارة الاضطرابات وانعدام الأمن في إيران، قال الرئيس الإيراني: "تعليقات الرئيس الأمريكي الذي يسمح لنفسه بالتحريض على الفوضى والإرهاب، والدمار في بلد آخر يذكرنا بيزاند بالكلمات الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي أطلق على أمريكا اسم الشيطان الأكبر".

وأشار رئيسي إلى أنه يمكن العثور على دور أمريكا في معظم أعمال التخريب والاغتيالات والاضطرابات في المنطقة، قائلاً: 70 عامًا من دعم جرائم النظام الصهيوني في فلسطين، فضلاً عن عقدين من العدوان واثارة الحرب من قبل الأمريكيين في أفغانستان أمثلة على أفعال الشيطان الأكبر".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن بث الأمل في نفوس الشعب الإيراني أهم وظائف أعضاء الحكومة، قائلا: "إن العدو يسعى لاثارة اليأس في نفوس الشعب الإيراني من خلال الأحداث الأخيرة ومن هنا يجب اتخاذ اجراءات فعالة لدفع الامور وحل مشاكل الناس امام مؤامرة العدو هذه".

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