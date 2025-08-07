  1. إيران
رئيس استخبارت الحرس الثوري: سنجعل العدو يقبع في مكانه

أكد رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني أننا لم نبدأ حربًا قط، قائلاً: لقد تعلمنا الكثير من الحرب، وسنقبع العدو في مكانه بالتأكيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح مجيد خادمي، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد اللواء محمد كاظمي، أن العدو، الذي شهد مرارًا وتكرارًا إرادة الشعب الإيراني التي لا تُقهر، لجأ إلى الحرب النفسية، وقال: "العدو يعرف تاريخنا وحضارتنا جيدًا؛ إيران أمة مسالمة وتعرف الحرب جيدا".

وأضاف: "لم نبدأ حربًا قط، لكننا تعلمنا الكثير من الحرب، لذا سجعل العدو يقبع في مكانه بالتأكيد". لقد جسّد تاريخ إيران ومحاربو الإسلام وجبهة المقاومة الرؤية والاستراتيجية الإيرانية لنخبة السياسيين والعسكريين في العالم.

