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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:١٤ ص

في منطقة أراس؛

انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات اقتدار القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية

انطلاق المرحلة الرئيسية من مناورات اقتدار القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية

بدأت صباح اليوم الاثنين المرحلة الرئيسية لمناورات اقتدار القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في منطقة أراس العامة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه بدأت المرحلة الرئيسية لمناورات اقتدار القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية صباح اليوم في منطقة أراس العامة .

وتجرى هذه المناورات في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية تحت اشراف مقر عاشوراء للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الايرانية.

وبين قائد القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد باكبور: ان من الاقسام المختلفة لهذه المناورات: عمليات جوقلة المظليين، وعمليات الهجمات الليلية، والعمليات القتالية بالمروحيات، وعمليات الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية، وكذلك انشاء جسر على نهر اراس، والسيطرة على الطرق البرية والمرتفعات والهجمات التدميرية.

وصرح العميد باكبور: ان رسالة هذه المناورات هي رسالة السلام والمودة لدول الجوار، وكذلك تعزيز الامن المستدام، وللأعداء هي ان القوة البرية لحرس الثورة الى جانب سائر القوات المسلحة، تعلن الاستعدادها للدفاع عن حدود البلاد، وسترد بشكل قاطع على اي تهديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1927223
https://ar.mehrnews.com/news/1927223/

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