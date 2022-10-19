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١٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٧:٠٣ م

خلال مناورات حرس الثورة؛

الحرس الثوري يُحدث جسراً فوق نهر أراس لعبور المدرعات والوحدات الهندسية

الحرس الثوري يُحدث جسراً فوق نهر أراس لعبور المدرعات والوحدات الهندسية

أحدثت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية خلال التدريبات الأخيرة التي تم تنفيذها في مناورات الاقتدار اليوم الاربعاء، جسراً فوق نهر أراس، لتمرير المعدات المدرعة والآلات الهندسية فوق الجسر المثبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوات البرية للحرث الثوري أحدث جسراً متحركاً إضافة إلى جسر ترابي ثابت لعبور المدرعات والوحدات الهندسية عبر نهر أراس خلال تدريبات مناورات الاقتدار.

وفي هذه المرحلة ، قامت الوحدات الهندسية القتالية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني ، بالإضافة إلى تركيب جسور PMP متحرك، ببناء جسر ترابي ثابت لتسهيل حركة مرور الوحدات المدرعة فوق نهر أراس.

وبدأت المرحلة الرئيسية لمناورات الاقتدار التي يجريها هذا السلاح في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء، حسين سلامي، وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.

وتجري هذه المناورات تحت اشراف مقر عاشوراء لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في محافظات اردبيل وآذربايجان شرقي لمدة 3 ايام، حيث من المقرر أن يتم فيها ولأول مرة نصب جسر عائم على نهر أرس لعبور المعدات العسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927280
https://ar.mehrnews.com/news/1927280/

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