الحرس الثوري يُحدث جسراً فوق نهر أراس لعبور المدرعات والوحدات الهندسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوات البرية للحرث الثوري أحدث جسراً متحركاً إضافة إلى جسر ترابي ثابت لعبور المدرعات والوحدات الهندسية عبر نهر أراس خلال تدريبات مناورات الاقتدار.

وفي هذه المرحلة ، قامت الوحدات الهندسية القتالية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني ، بالإضافة إلى تركيب جسور PMP متحرك، ببناء جسر ترابي ثابت لتسهيل حركة مرور الوحدات المدرعة فوق نهر أراس.

وبدأت المرحلة الرئيسية لمناورات الاقتدار التي يجريها هذا السلاح في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء، حسين سلامي، وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.

وتجري هذه المناورات تحت اشراف مقر عاشوراء لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في محافظات اردبيل وآذربايجان شرقي لمدة 3 ايام، حيث من المقرر أن يتم فيها ولأول مرة نصب جسر عائم على نهر أرس لعبور المعدات العسكرية.

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