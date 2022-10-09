بدء مناورات "محمد رسول الله" فی سواحل الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه اعلن العقيد يد الله شرفي عن بدء مناورات "محمد رسول الله" بمشاركة وحدات حرس الحدود في المحافظات الساحلية الجنوبية للبلاد وبكلمة سر " يا مهدي يا مهدي يا مهدي " على سواحل الخليج الفارسي.

وفي إشارة إلى إجراء هذه المناورات على مدى ثلاثة أيام، قال: إن البحرية والجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية يشاركون أيضًا في هذه المناورات.

وأوضح قائد حرس الحدود بمحافظة بوشهر أن الهدف من إجراء هذه المناورات هو تحسين قدرة قوات حرس الحدود والتعاون مع القوات العاملة ضد اعتداء الاجانب والمواجهة الحدودية على السواحل البحرية.

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