إيران تنفي ارسال أسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا / مستعدون للحوار مع أوكرنيا لرفع الغموض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني ، أكد مساء اليوم الثلاثاء، في رداً على بعض المزاعم بشأن إرسال إيران أسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، أن ايران تعتبر هذه المزاعم عارية عن الصحة.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والمبنية على معلومات كاذبة وافتراضات متحيزة هي جزء من خلق أجواء سياسية وهادفة من قبل المؤسسات الإعلامية في بعض الدول ضد الجمهورية الإسلامية ، وبالتالي نعلن عن استعداد إيران للتحدث والتفاوض مع أوكرانيا من أجل رفع الغموض وإزالة هذه التهم.

وفي إشارة إلى الحياد النشط للجمهورية الإسلامية في حرب أوكرانيا، قال كنعاني: "منذ بداية الصراع، عارضت إيران دائمًا استمرار الحرب وشددت على ضرورة وقف النزاع وحل النزاع والخلافات بالطرق السلمية، وفي هذا الصدد ، تم إجراء لقاءات واتصالات عديدة من قبل وزير خارجية بلادنا مع نظيريه الروسي والأوكراني.

وفي الختام، أكد المتحدث باسم وزارة السياسة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية، من خلال تبني موقف واضح وغير قابل للكسر، تحترم دائمًا المبادئ الأساسية للسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية ووحدة أراضي جميع البلدان، بما في ذلك أوكرانيا ، وذلك على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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