إيران تجدد تأكيدها دعم أي جهود لحل النزاع في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، أكد في إجابته على أسئلة الصحفيين حول موقف إيران من إجراء استفتاء في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيا في أوكرانيا وضم هذه المناطق إلى روسيا، اليوم الاثنين، أن الجمهورية الاسلامية وكما هي دائما ووفقا لمواقفها المبدئية تشدد على ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ سيادة ووحدة اراضي جميع الدول باعتباره قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أنه ينبغي تجنب أي عمل استفزازي من شأنه أن يعطل مسار السلام والاستقرار والهدوء.

وأشار كنعاني إلى ان الحرب المدمرة في أوكرانيا، التي نجمت عن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو بقيادة أمريكا، لا تزال مشتعلة، وان الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والصراع لم تصل الى نتيجة جراء تصرفات بعض الأطراف التي لها مصالح في استمرار الازمة .

وأكد المتحدث باسم الخارجية إن الجمهورية الإسلامية تدعم أي جهود تُبذل للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وقد أعلنت دائما عن استعدادها للمساعدة في هذه العملية .

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