تاريخ التعاون بين إيران وروسيا يعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في رده على سؤال الصحفيين بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن بيع التقنيات الإيرانية الحديثة لروسيا، ان تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة، يعود إلى قبل بداية الحرب في أوكرانيا، وفي الفترة الأخيرة، لم يكن هناك تطور خاص في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية من الحرب في أوكرانيا واضح تمامًا وقد تم الإعلان عنه رسميًا عدة مرات.

وأضاف كنعاني انه يطرح ادعاء المسؤول الأمريكي، في حال أن الولايات المتحدة والأوربيين حولوا منذ سنوات دول الاحتلال والمعتدية، بما في ذلك في منطقة غرب آسيا إلى مخزن لأسلحتهم، بالطبع دون هذه الأسلحة، لم يكن من الممكن استمرار أكثر من سبعة عقود من العدوان والجريمة والاحتلال من قبل الصهاينة في الأراضي المحتلة.

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