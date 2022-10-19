تسجيل 4 حالة وفاة و345 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 67 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 134 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و329 ألفا و728 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و531 حالة وفاة.

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 19 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و203 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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