تسجيل 3 حالة وفاة و327 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 72 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 119 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و329 ألفا و143 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 3 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و519 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و242 الفا و66 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 19 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و203 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/