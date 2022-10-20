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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٧:٣٠ م

ايران واوزبكستان تبحثان بشان تطوير التعاون الثنائي

ايران واوزبكستان تبحثان بشان تطوير التعاون الثنائي

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى طشقند حميد نير آبادي، نائب وزير خارجية أوزبكستان فرقت صديق اوف، وبحث معه آفاق تطوير التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الطرفان في هذا اللقاء تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الاجتماع رفيع المستوى في مدينة "سمرقند" باوزبكستان.

وكما تم بحث المقترحات الخاصة بتطوير الأساس التعاقدي والقانوني للتعاون المتبادل. وأكد الطرفان استعدادهما المتبادل لتكثيف التعاون البناء في مجالات النقل والاتصالات والاقتصاد.

وكما نسق الجانبان برنامج الاجتماعات واللقاءات القادمة بين مسؤولي البلدين. وكانت الجمهورية الإسلامية الايرانية قد اعترفت باستقلال أوزبكستان في 25 ديسمبر 1991 ، وأقيمت العلاقات السياسية بين البلدين في 10 مايو 1992.

/انتهى/

رمز الخبر 1927294
https://ar.mehrnews.com/news/1927294/

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