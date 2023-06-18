  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:٢٣ م

إيران وأوزبكستان توقعان على اتفاقية تبادل سجناء

إيران وأوزبكستان توقعان على اتفاقية تبادل سجناء

 وقع وزير العدل الايراني، أمين حسين رحيمي، ونظيره الأوزبكي، اكبر توشكولوف، على وثيقة اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير العدل رئيس لجنة تبادل السجناء، اعلن هذا الخبر بعد ظهر اليوم الأحد على هامش الزيارة الرسمية لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائف إلى إيران، وقال ان مسودة هذه الاتفاقية تم الانتهاء منها العام الماضي بين الخبراء القضائيين في البلدين.

وفي إشارة منه إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعميق العلاقات القانونية بين البلدين، قال عسكر جلاليان: بناء على هذا الاتفاق، التزم البلدان بتوفير الآلية اللازمة لإعادة السجناء لقضاء بقية أحكامهم في سجون بلدانهم.

وأردف المسؤول الإيراني: ان معاهدات نقل المحكوم عليهم لها جانب إنساني لأنها تسهل لقاء أهل المسجون.

الجدير بالاشارة الى إن اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع أوزبكستان هي أيضا في المراحل النهائية من صياغة نصها ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها من قبل سلطات البلدين في المستقبل القريب.

/انتهى/

رمز الخبر 1934182

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات