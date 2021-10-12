أميرعبداللهيان: يجب ان لايمنح الأعداء فرصة للاخلال بعلاقات طهران وباكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف أخر التطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة الاحترام المتبادل والاستقلال والسيادة وسلامة الاراضي بين البلدين مؤكداً بانه تربط طهران وباكو علاقة طويلة الأمد مع بعضهما البعض.

وأضاف وزير الخارجية الايراني يجب على البلدين أن يمنعا سوء الفهم في العلاقات ومواصلة العلاقات بسرعة في الاتجاه الصحيح والمتزايد، كما ان ايران تتوقع حل مشكلة مرور الشاحنات العابرة.

وفي إشارة إلى عمق العلاقات بين البلدين، أضاف أمير عبداللهيان، لطهران وباكو أعداء ويجب ألا يمنح الطرفان الأعداء فرصة لعرقلة العلاقات بين البلدين ويجب حل المخاوف من خلال الحوار والتعاون.

كما انه وصف وزير الخارجية الأذربيجاني العلاقات بين ايران وأذربيجان بالودية وأضاف: "العلاقات مع الدول الصديقة الأولوية بالنسبة لجمهورية أذربيجان".

وأكد وزير خارجية جمهورية أذربيجان على حل المشاكل من خلال الحوار وفي جو هادئ وصادق.

كما اقترح جيهون بيراموف، أن يتحدث مسؤولو الجمارك في البلدين لحل مشاكل عبور البضائع الإيرانية، مؤكداً على السعي للإفراج عن سائقي الشاحنات الإيرانيين.

ودعا وزيرا خارجية البلدين بعضهما البعض لزيارة طهران وباكو.

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