الخارجية الايرانية تنصح المواطنين الايرانيين الامتناع عن السفر الى أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أصدرت العلاقات العامة بوزارة الخارجية في اعلان نصيحة للسفر فيما يتعلق بأوكرانيا.

وتم التأكيد في نصيحة السفر للإدارة القنصلية العامة بوزارة الخارجية: نظرًا لتصاعد النزاعات العسكرية وزيادة انعدام الأمن في أوكرانيا، يُنصح جميع المواطنين الإيرانيين بشدة بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد.

وأيضًا، في هذا الإعلان، يُنصح جميع المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد من أجل إنقاذ حياتهم وسلامتهم.

وفي الجزء الأخير من نصيحة السفر، يُطلب من المواطنين الذين يعيشون في أوكرانيا التزام الهدوء والاتصال بسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كييف على الرقم 00380630449029 إذا لزم الأمر.

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