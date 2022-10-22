إيران ترفع دعوى قضائية ضد أمريكا بشأن الأضرار التي سببتها أعمال الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب أبادي ذكر فيما يتعلق بالتورط المباشر للولايات المتحدة ودورها في الاضطرابات الأخيرة، بأنه قررت الجمهورية الاسلامية الايرانية رفع دعوى قضائية في محكمة طهران لتحديد الأضرار وصدور الحكم اللازم ضد هذا البلد.

وأشار أمين لجنة حقوق الانسان إلى الدور المدمر لقنوات ( إيران إنترناشيونال) و ( بي بي سي فارسي ) في توجيه الشغب والتحريض علیهما وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والأعمال الإرهابية والتدريب على كيفية خلق النزاعات وصنع الاجهزة المناسبة لها، مضيفا: " يجب إضافة هاتين القناتين و العاملین فیها إلى قائمة الجماعات والأفراد الإرهابية. ومن ناحية أخرى ،وفي الوقت الحالي یجري جمع الوثائق بشأن هذه القنوات وسيتم قريباً متابعة الإجراءات القانونية ضدهما في المحاكم المحلية والأجنبية."

وأضاف غريب آبادي: لن يتم إهمال دور الدول التي تستضيف وتدعم هذه القنوات، تحديداً إنجلترا والسعودية، من قبل الجهات الحكومية المعنیة بالامر.

كما أشار مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية إلى الاعتداءات الحاصلة على المنشأت الدبلوماسية والأشخاص الإيرانيين في بعض الدول، وقال: إن جميع المنشأت والممثلين الدبلوماسيين محصنون من أي اعتداء، وعلى الدولة المضيفة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتهم ومنع الهجوم علیهم و الحاق الاضرار بالمنشأت والبعثات الدبلوماسية.

ودعا غريب أبادي الدول التي تعرضت فيها البعثات والمنشأت الدبلوماسية الإيرانية للهجوم في أراضيها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في تعزيز الحماية وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية الملحقة بهم، كما علیهم مقاضاة ومحاكمة المسببین وإلا وفقًا لاتفاقية عام 1973، يجب إعادتهم إلى إيران لمحاكمتهم داخل البلد.

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