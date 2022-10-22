أمير عبد اللهيان يتحدث مع الإيرانيين المقيمين في أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان مع الإيرانيين المقيمين في أرمينيا ظهر اليوم (السبت) أثناء حضوره مدرسة الشهيد فهميده في يريفان.

وزار قبل هذا الاجتماع معرض الحرف اليدوية الإيرانية في المسجد الأزرق في يريفان وأخبر المراسلين عن آخر تطورات المفاوضات: وقال ان كلام الأمريكيون وسلوكهم متناقضان. قبل ثلاثة أيام تلقينا رسالة من الأمريكيين أكدت فيها ضرورة حل اتهامات الوكالة.

وأكد: تقييمنا من رسالة الجانب الأمريكي بأن الاتفاقية ليست من أولوياتهم فحسب، بل إنهم في عجلة من هذا الامر.

وزار وزير الخارجية يوم الخميس يريفان على رأس وفدا تلبية لدعوة وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والتقى بنظيره في نفس اليوم وبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وافتتح أمير عبد اللهيان، الجمعة، مع نظيره رسمياً، مبنى القنصلية العامة لإيران في كابان بمحافظة سيونيك.

كما التقى خلال هذه الرحلة بـرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا وناقش معه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

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