اميرعبداللهيان: الشعب الإيرانی سيفشل مؤامرة الأعداء بيقظته

وكالة مهر للأنباء وأفادت، أنه ناقش وزيرالخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعض القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا الإتصال الى نتائج التدخلات الأجنبية في سوريا تحت ذريعة دعم حقوق الانسان وكذلك التجربة الفاشلة للكيان الصهيوني وداعميه في التآمر و خلق الأزمات ضد سوريا حكومة و شعبا قائلا أنهم يهدفون لخلق الأزمات في الدول المستقلة منها الجمهورية الاسلامية الايرانية و أن الامريكيين و الغربيين يريدون إيران مدمرة و تابعة لهم، وليس مزدهرة ومتقدمة ومستقلة و الجميع قدادركوا ما فعلته أمريكا وحلفاؤها بسوريا والعراق وأفغانستان!

وكذلك شدد وزير الخارجية الايراني على استمرار مواقف الجمهورية الاسلامية المبدئية و المنطقية تجاه قضايا العالم الاسلامي خاصة القضية الفلسطينة و دعم جبهة المقاومة و سوريا حكومة وشعبا.

واوضح أن الضغوط السياسية و الدعائية لن تفتت ارادة الشعب الايراني في مواصلة مسار العزة و الاستقلال و التقدم و الدعم عن الاستقرار في دول المنطقة و أمنها وكذلك معارضة التدخل الاجنبي و اعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب مضيفا أن الشعب الايراني سيفشل مؤامرة الأعداء بيقظته.

وكذلك أكد وزيرا خارجية إيران وسوريا على متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

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