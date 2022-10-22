أمير عبداللهيان يلتقي برئيس الجمعية الوطنية الأرمينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان، الذي زار يريفان تلبية لدعوة نظيره الأرميني، برئيس الجمعية الوطنية الأرمينية آلان سيمونيان صباح اليوم (السبت) وناقش معه اخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

والجدير ذكره ان وزير الخارجية الايراني زار يريفان يوم الخميس الماضي على رأس وفدا رفيع المستوى تلبية لدعوة نظيره الأرميني أرارات ميرزويان إلى يريفان والتقى بنظيره في نفس اليوم وبحث مختلف أبعاد العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع وزير الخارجية الايراني مع رئيس وزراء أرمينيا.

كما شارك أمير عبد اللهيان في حفل افتتاح أول قنصلية عامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كابان بمحافظة سيونيك.

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