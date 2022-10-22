استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الشيخ جراح وشرق قلقيلية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي:" استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية".

وكانت الوزارة، أعلنت عصر اليوم عن وصول الشهيد إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية مصاباً برصاصة في الرأس وحالته الصحية حرجة جداً.

وبينت الوزارة أن مرافقي الشاب المصاب أفادوا بأن جيش الاحتلال أطلق النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية.

وفي ذات السياق، استشهد شاب فلسطيني أخر، السبت، عقب تصفيته من قبل قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، بعد ملاحقته إثر تنفيذه عملية طعن أصاب خلالها مستوطنا بجروح خطيرة، في القدس المحتلة.

وقالت وسائل اعلام عبرية، إن قوة خاصة أطلقت النار على الشاب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، على بعد كيلومتر واحد من تنفيذه لعملية طعن في منطقة التلة الفرنسية.

المصدر: فلسطين اليوم

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