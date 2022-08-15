استشهاد الشاب "محمد إبراهيم" شحام من كفر بعد إطلاق الاحتلال النار على رأسه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل، قالت مصادر محلية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة شحام في بلدة كفر عقب، وفور اقتحامها للمنزل ودون أن يشكل الشاب محمد اي خطر على القوة المقتحمة أطلقت القوة الخاصة النار عليه برأسه بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وواصلت تفتيش المنزل بعد إطلاق النار على الجريح محمد.

ولفتت المصادر المحلية ان القوة الخاصة وأثناء انسحابها اعتقلت الشاب محمد رغم إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وقال والد الشاب ان نجله أصيب بطلق ناري في الرأس مباشرة وترك ينزف في المنزل لمدة 40 دقيقة دون تقديم الإسعاف له.

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