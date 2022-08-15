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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:١٩ ص

بعد ان ترك ينزف لـ4 ساعات؛

استشهاد الشاب "محمد إبراهيم" شحام من كفر بعد إطلاق الاحتلال النار على رأسه

استشهاد الشاب "محمد إبراهيم" شحام من كفر بعد إطلاق الاحتلال النار على رأسه

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 15/8/2022 الشاب محمد شحام من منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد اطلاق النار على رأسه داخل المنزل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل، قالت مصادر محلية ان قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة شحام في بلدة كفر عقب، وفور اقتحامها للمنزل ودون أن يشكل الشاب محمد اي خطر على القوة المقتحمة أطلقت القوة الخاصة النار عليه برأسه بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وواصلت تفتيش المنزل بعد إطلاق النار على الجريح محمد.

ولفتت المصادر المحلية ان القوة الخاصة وأثناء انسحابها اعتقلت الشاب محمد رغم إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وقال والد الشاب ان نجله أصيب بطلق ناري في الرأس مباشرة وترك ينزف في المنزل لمدة 40 دقيقة دون تقديم الإسعاف له.

/انتهى/

رمز الخبر 1925917
https://ar.mehrnews.com/news/1925917/

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