الفيفا ترحب بجماهير العالم باللغة الفارسية+ فيديو

وأفادت وکالة مهر للأنباء ، أنه بمناسبة العد التنازلي لبقاء شهر على انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، رحَّبَ الحساب الرسمي الخاص بكأس العالم 2022 بالجماهير والدول المشاركة في كأس العالم .

ونشر الحساب الذي يعمل تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيديو ترحيبي تحت عنوان: حَياكم بلغة الدول المشاركة في كأس العالم بقطر.

وجاء الترحيب بجماهير العالم باللغة الفارسية کلغة المنتخب الإيراني الذي سيلعب في المجموعة الثانية المثيرة.

ويخوض المنتخب الإيراني منافسات المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا، و الولايات المتحدة الأميركية و ويلز.

ويفتتح المنتخب الإيراني مبارياته بمقابلة إنجلترا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب خليفة الدولي.

وفي المباراة الثانية، يلعب المنتخب الإيراني مقابل ويلز على ملعب أحمد بن علي، وفي الثالثة مقابل الولايات المتحدة الأميركية على ملعب الثمامة، وذلك يومي 25 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على التوالي.

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