ايران تستعد لاستقبال متفرجي مونديال قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، أكد اليوم الثلاثاء في الاجتماع الثاني لاستعراض مونديال قطر والاستفادة من قدرة إيران في جذب السياح إلى البلاد أكد على ضرورة الوجود النشط والفعال للقطاع الخاص في هذا المجال وقال: التعاون المشترك بين طهران والدوحة خلال اقامة مسابقات كرة القدم للكأس العالمي يعتبر فرصة جيدة لتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى التواجد القوي للقطاع الخاص الإيراني في المجالات المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم، وقال ان إقامة المعارض التجارية الإيرانية في قطر وتوفير الطعام والدعم والإقامة والسفر للسياح الأجانب ومتفرجي كرة القدم من المجالات الهامة لنشاط القطاع الخاص.

وطالب مخبر المؤسسات ذات الصلة بصياغة وإعلان خطة شاملة للتعاون بين إيران وقطر في غضون أسبوع ، لتحديد وتنفيذ الخطة التشغيلية المقررة لكل جهة.

ونوه النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى ضرورة جذب انتباه سياح أجانب ومتفرجي كرة القدم لزيارة المعالم التاريخية لإيران ، وقال،سيوفر هذا الإجراء أرضية وفرصًا لتوليد الدخل والاستثمار خلال المونديال.

ودعا وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني لتوفير شروط التواجد الفعال للشعب والقطاع الخاص في هذا المجال.

وقدم الوزير الايراني تقريراً عن الاجتماع الأخير مع نظيره القطري في جزيرة كيش، وأعلن أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع المسؤولين القطريين بشأن الإقامة والحركة الجوية والبحرية للسياح الأجانب ومتفرجي كرة القدم في إيران.

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