نائب عن ائتلاف دولة القانون يكشف موعد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، قال: إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع يتعامل مع جميع الكتل السياسية على مستوى واحد"، مؤكدا أن "جلسة التصويت على الكابينة الوزارية ستتم يوم الخميس القادم أو السبت من الأسبوع المقبل".

وأضاف: أن "حصص الكتل الوزارية تتم حسب عدد النقاط والثقل داخل البرلمان، ولا يوجد تعدي كتلة على الكتل الأخرى في الاستحقاق مثل ما يشاع حاليا"، مشيرا إلى أن "السوداني يبحث الان عن شخصيات كفوءة من المرشحين للوزارات ولن يستغرق الكثير من الوقت".

وتابع: أن "السوداني يقف على مسافة واحدة من الجميع الكتل السياسية من خلال إتباع الية خاصة في اختيار المرشحين و خضوعهم إلى لجنة خاصة للتقييم".

وأكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي في تصريح سابق، أن 7-8 وزارات حُسم ملف المرشحين لها من قبل قوى الاطار التنسيقي وتم رفع قوائم الاسماء لرئيس الوزراء المكلف من اجل دراستها وفق السيرة الذاتية لكل منها.

المصدر: المعلومة

/انتهى/