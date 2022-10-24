التعاون الفعال مع المنظمات الاقليمية يعتبر اولوية السياسة الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله أمين العام لاتحاد الدول المطلة على المحيط الهندي سلمان الفاريسي الى القدرات الكبيرة لدى الدول الأعضاء في هذا الاتحاد مؤكدا على ضرورة التخطيط لتقارب أكبر بين أعضاء الاتحاد من اجل زيادة استخدام هذه القدرات.

واعتبر تعزيز الاتصالات و التفاعلات بين الدول المطلة على المحيط الهندي مهما بالنظر الى الكثافة السكانية في هذه المنطقة الجغرافية والقدرات المتاحة فيها مشددا أن التعاون الفعال مع المنظمات الاقليمية اولوية سياسة ايران الخارجية، و الجمهورية الاسلامية مستعدة لمشارکة قدراتها الكبيرة مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

وشدد الرئيس الایرانی على ضرورة استخدام قدرات المرأة في مختلف اقسام الاتحاد، مضیفا أنه في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية، حققت المرأة الایرانية نجاحات عديدة في المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والصحية والتي يمكن أن تكون مثالاً عن الحضور النشط للمرأة في المجتمع.

وأعرب بدوره الأمين العام لاتحاد الدول المطلة على المحيط الهندي عن ارتياحه لزيارته لإيران ولقائه بالرئيس الايراني، قائلا أن إيران عضو نشط وفعال في الاتحاد و خاصة أن فترة رئاستها لأمانة هذا الاتحاد مهمة ومشرفة للغاية.

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