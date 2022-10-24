الرئيس الايراني يؤكد على تطور العلاقات بين إيران والصين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال رسالة تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ على الولاية الرئاسية الجديدة، أوضح آية الله ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأن تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين یقدم نموذجًا مناسباً لتوسیع شامل للعلاقات المبنية علی أساس المصالح والاحترام المتبادل والتعاون في إطار المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف، کما يساعد على تأمين مصالح البلدين و حماية الاستقرار والسلام الدوليين.

والجدیر بالذکر انه حصل شي جين بينغ يوم الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني وكان المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اختتم أعماله بانتخاب تشكيلة جديدة للجنة المركزية لفحص الانضباط.

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