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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٤٥ م

القحوم: لابد ان يكون لصنعاء موقف ازاء السلوك الامريكي الاجرامي

القحوم: لابد ان يكون لصنعاء موقف ازاء السلوك الامريكي الاجرامي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم؛ أن مسألة القبول بالهدنة جاءت على أساس تخفيف معاناة اليمنيين التي يسببها الحصار. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر القحوم من أن صنعاء ستقابل السلام بالسلام والتصعيد بالتحضير، مضيفاً اذا تم الحديث عن موضوع التصعيد العسكري، فان الامريكان هم موجودون على الارض في الواقع.

وشدد القحوم على ان هناك سلوك امريكي اجرامي واضح على مستوى الميدان اليمني. وان رد فعل صنعاء طبيعيا، عندما ترى بان هناك في الميدان سلوك عدواني، من قبل الامارات والسعودية والامريكان والبريطانيين، مشيراً الى ان الهدنة بنيت منذ البداية على اساس ان تراعي الجوانب الانسانية:

واكد القحوم، ان هناك توجه دولي عدائي تجاه اليمن، ولابد ان يكون لصنعاء موقف ازاء هذا التوجه العدائي.
/انتهى/
رمز الخبر 1927408

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