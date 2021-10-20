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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٢:٥٦ م

اليوم الاربعاء؛

اليمن ... انفجار كبير يهزّ مدينة مأرب شمال شرق اليمن

اليمن ... انفجار كبير يهزّ مدينة مأرب شمال شرق اليمن

صرحت مصادر يمنية عن حدوث انفجار كبير يهز مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر يمنية عن حدوث انفجار كبير في مدينة مأرب شمال شرق اليمن، وحتى الان لم تتخذ الشخصيات السياسية أي موقف رسمي بشأن الانفجار.

ولم تنشر مصادر يمنية أي تقرير عن الخسائر المحتملة في الانفجار.

/انتهى/

رمز الخبر 1919070
https://ar.mehrnews.com/news/1919070/

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