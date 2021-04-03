وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لانصار الله اصدرت كتاب بعنوان "هيروشيما اليمن" يوثق الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان على الشعب اليمني.

وبالتزامن مع مرور 6 اعوام من العدوان والحصار الامريكي السعودي على اليمن تدعوكم الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لانصار الله اصدر التقرير الحقوقي الاول بعنوان "هيروشيما اليمن"، وسيتم اشهار التقرير ضمن كتاب باسم (هيروشيما اليمن ) والذي فيه توثيق قانوني وحقوقي لمعظم جرائم العدوان السعودي الامريكي في اليمن.

ويوثّق هذا الكتاب مجازر العدوان الامريكي السعودي الاماراتي على الشعب اليمني، ويلخص جميع الجرائم الوحشية التي شنّها تحالف العدوان على اليمن، ولجوؤهم الى استخدام القوة العسكرية المحظورة دولياً للاعتداء على الشعب اليمني والمساس بالسيادة الوطنية اليمنية، ويوضّح هذا الكتاب ان الولايات المتحدة الامريكية بسلوكها الاجرامي ونهجها الوحشي والعدواني والهمجي والبربري الجائر على الشعب اليمني، لا تكشف عن حقيقة اهدافها المقنّهة وعن ابعاد تدخلاتها الفعلية واهدافها الاستعمارية لاحتلال اليمن والسيطره على هذا البلد.

ويتناول القسم الاول من هذا الكتاب العدوان الأمريكي السعودي السافر على اليمن ضمن قواعد القانون الدولي والذرائع المزعومة لدول العدوان والحصار المفروض على اليمن ومسؤولية الأمم المتحدة وتصنيف حالة العدوان على اليمن على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.

فيما تضمّن القسم الثاني من هذا المنشور جرائم دول العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي في اليمن وتضمن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين كما يرويها فريق التوثيق والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وكما يرويها الضحايا وشهود العيان ونماذج لجرائم دول العدوان الأمريكي بحق المدنيين في اليمن ونماذج للجرائم المرتكبة بحق الأسر والمحتجزين.

وفي نهاية التقرير تم اضافة ملحق بقائمة استهداف طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي للمدنيين والاعيان في اليمن وثق 4093 جريمة مختلفة في عموم المحافظات اليمنية.

وخلال التدشين أكد رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبدالوهاب المحبشي في كلمة له أن التقرير هزّ البنية الذي حاول العدوان أن يتّكئ عليها ويزيّف الوعي العام المحلي والعالمي تجاه ما يقوم به في اليمن./انتهى/

https://media.mehrnews.com/d/2021/04/03/0/3733204.pdf

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