إيران تعلن استعدادها لمفاوضات مع مصر حول 5 محاور غازية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اجرى وزير النفط الايراني جواد اوجي على هامش الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز(GECF)محادثات ثنائية مع عدد من وزراء هذا المنتدى بما فيهم وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا و وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف و وزير الطاقة القطري سعد الكعبي و وزيرالطاقة الجزائري محمد عرقاب و كذلك نائب وزير النفط الفنزويلي.

وناقش الاطرافي في هذه المحادثات سوق الغاز وتجارته، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وتجارة النفط والمنتجات النفطية، وتحويل المذكرات الموقعة إلى عقود وكذلك مجالات أخرى للتعاون.

وأعلن وزير النفط الايراني على هامش هذا المنتدى عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون في جميع مجالات تطوير صناعة الغاز بمافيها القيام باستثمارات مشتركة وعقد مبادلات غازية والتعاون في إطار عقود الغاز وتطوير الخدمات الفنية والهندسية و تصديرها ونقل المعرفة في هذا المجال وتنمية الموارد البشرية الخبيرة مع جميع الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

وانعقد الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز أمس الثلاثاء 25 اكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة.

وينتج أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز 43٪ من مجموع الغاز المنتج في العالم، بينما يمتلكون 72٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي و 50٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG)في العالم و ينقلون 55٪ من الغاز المصدرة لهم عبر خطوط الأنابيب.

و يشمل منتدى الدول المصدرة للغاز GECF)) 11 عضوًا رئيسيًا هم الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا و7 اعضاء مراقب هم ماليزيا والنرويج والعراق وبيرو وأذربيجان والإمارات وموزمبيق.

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