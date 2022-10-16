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١٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٠٨ م

وزير النفط:

إیران تكرر 100 الف برميل من النفط عبر مصفاة " أل باليتو" بفنزويلا

إیران تكرر 100 الف برميل من النفط عبر مصفاة " أل باليتو" بفنزويلا

اعلن وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، عن تدشين مصفاة "ال باليتو" لتكرير الخام في فنزويلا، حيث تكرير ما يزيد عن 100 الف برميل من النفط الايراني.

وأفات وكالة مهر للأنباء،أن وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، أشار في تصريح اليوم الاحد، إلى ان تكرير النفط في خارج الحدود الوطنية، شكّل احد الاهداف الرئيسية لوزارة النفط الايرانية على مدى العقود الاربعة الماضية؛ مبينا ان هذا المشروع تحقق بفضل جهود الزملاء لدى شركة النفط الوطنية، بدءا من مصافي فنزويلا، ومن ثم سيشمل البلدان الاخرى. 

وثمّن اوجي اداء وجهود شركة النفط الوطنية في احتواء الهجمات السيبرانية؛ مبينا ان العدو اعدّ لهذه الهجمات في اطار مخططاته لاستهداف الثورة الاسلامية، لكن بفضل الله وجهود المدراء وكوادر قطاع النفط الايراني، باءت محاولاته بالفشل.

/انتهى/

رمز الخبر 1927216
https://ar.mehrnews.com/news/1927216/

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