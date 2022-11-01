روسیا تستثمر 4.5 ملیار دولار في الحقول النفط و الغاز الإيرانية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال وزیر النفط الإیراني "جواد أوجي" و خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي مختلف مجموعات العمل الإيرانية في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، ان بعد فترة وجيزة، سيتم توقيع الوثائق العامة للاتفاقيات بين البلدين".

وشدد على أن لم يسبق في التاریخ بان وصلت العلاقات بين إيران وروسيا الی هذا المستوی من التقارب، مضيفا: "يجب علينا جميعًا الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في مجالات الطاقة، والنقل، والاقتصاد، والصناعة، والرعاية الصحية، والبنوك، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، نری أن التعاون في مجال البنوك هو الأهم.

وعقد مستثمرون وشركات روسية عقوداً للأستثمار في 7 حقول نفطیة وغازیة مع إيران بقيمة 4.5 مليار دولار ، وحققت بعض المشاريع تقدمًا فعليًا بنسبة 7-35٪ حتى الآن.

منذ سنوات و تواجه إيران مثل هذه العقوبات، لذا فهي فرصة جيدة لتحييد العقوبات بمساعدة الدولتين. مما لا شك فيه أن بعض القضايا التي أثيرت في المفاوضات الاقتصادية بين إيران وروسيا تحتاج إلى دعم من مجلس الشورى الإسلامي، ونأمل أن يتم ذلك أيضا.

ويضم الوفد الايراني عدد من مندوبي وزارة النفط والخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والعلوم والزراعة والاتصالات فضلا عن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ومنظمة الطاقة الذرية والبنك المركزي والمجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة ومنظمة المعايير وغرفة التجارة الايرانية، حيث سيبحثون مع نظرائهم الروس لصياغة بروتوكولات التعاون.

ومن المقرر أن يوقع أوجي و مساعد رئيس الوزراء الروسي "الكسندر نوفاك" عدة وثائق تعاون بمختلف المجالات عقب الانتهاء من مباحثات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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