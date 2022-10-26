الحكيم: نستنكر وندين الفعل الإجرامي الذي نفذته مجموعة إرهابية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، قال في بيان:" نستنكر وندين الفعل الإجرامي الذي نفذته مجموعة إرهابية استهدفت مرقد الإمام أحمد بن موسى بن جعفر (ع) في مدينة شيراز الإيرانية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الزوار بينهم نساء وأطفال".



واضاف :" اذ نتقدم بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني المسلم ونبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويلبس المصابين رداء الشفاء، فإننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي سيما الدول المتضررة من آفة الإرهاب ، الى التآزر والتكاتف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب.

المصدر: واع

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