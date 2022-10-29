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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٧:٣٥ م

وصول الجثامين الطاهرة لشهداء واقعة شيراز الى الروضة الرضوية المقدسة

وصول الجثامين الطاهرة لشهداء واقعة شيراز الى الروضة الرضوية المقدسة

وصلت الجثامين الطاهرة لشهداء واقعة الاعتداء على مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام) في شيراز (جنوب)، وصلت مساء اليوم السبت، الى الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد –مركز محافظة خراسان الرضوية _شرق).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال هذه الجثامين الطاهرة القادمة من شيراز، بمطار "الشهيد هاشمي نجاد" في مدينة مشهد المقدسة، محافظ خراسان الرضوية ووكيل سدانة الروضة الرضوية المباركة وجمع من كبار القادة العسكريين لدى الجيش والحرس الثوري.

وجرت، على امتداد مراسم تشييع الشهداء الابرار في مشهد، اقامة صلاة الميت عقب صلاة المغرب، داخل الحرم الرضوي المبارك على جثامين هؤلاء الابرار. ورددوا الحشود المشيعة لشهداء واقعة شيراز داخل الروضة الرضوية هتافات منددة بالتكفيريين والاستكبار العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1927518

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