صادرات ايران الي تركيا تحقق نموًا كبيرًا بنسبة 43٪

وكالة مهر للأنباء وأفادت، فإن الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي تظهر أن تجارة إيران مع هذا البلد نمت بنسبة 26٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبلغت أربعة مليارات و 809 ملايين دولار. وفي نفس الفترة من العام السابق، تم الإعلان عن التبادل التجاري بين البلدين بمبلغ ثلاثة مليارات و 799 مليون دولار.

وارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر من (يناير) إلى (سبتمبر) 2022 بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 2 مليار و 213 مليون دولار. يذكر أن تركيا صدرت سلعا قيمتها مليار و 990 مليون دولار إلى إيران من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الماضي.

كما نمت واردات تركيا من إيران في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بشكل ملحوظ بنسبة 43٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 2 مليار و 596 مليون دولار. واستوردت تركيا ما قيمته مليار 809 مليون دولار من البضائع من إيران في الأشهر من يناير الى أبريل من العام الماضي.

وبلغ الميزان التجاري للبلدين في التسعة أشهر من العام الجاري 383 مليون دولار لصالح إيران.

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