إيران عاشر أكبر منتج للسيارات عالمياً في عام 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين عن نمو كبير في إنتاج سيارات الركاب في إيران خلال الأشهر التسعة الماضية.

وكانت إيران قد أنتجت 723 ألفًا و 726 سيارة الركاب من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، لکن حجم إنتاجها من سیارات الرکاب بلغ 949 ألفًا و 817 سيارة خلال الأشهر التسعة من بداية عام 2022 ليسجل نموًا بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستنادًا إلى بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، أنتجت الصين أكثر من 16 مليون سيارة للركاب من يناير الى سبتمبر واحتلت المرکز الأول في إنتاج سیارات الرکاب عالمیا.

والفجوة بين الصين وأكبر ثاني منتج لسيارات الركاب كبيرة، ففي المركز الثاني تاتي الولايات المتحدة الأمریکیة التي أنتجت أکثر من 5 ملایین سيارة في هذه الفترة ومن بين الدول الخمسة الأوائل، الیابان حلت المركز الثالث، تلتها الهند في المركز الرابع وكوريا الجنوبية في المركز الخامس.

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