ارتفاع حجم صادرات إيران بنسبة 22٪ في الأشهر الأربعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية سيد إحسان خاندوزي صباح اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع مجلس الوزراء بحضور المراسلين ان حسب الأرقام الرسمية استطعنا زيادة الصادرات بنسبة 22٪ والواردات بنسبة 16٪ في الأشهر الأربعة الماضية.

وتعد الزيادة بنسبة 40٪ في دخل الترانزيت في الأشهر الأربعة الماضية أحد الأمثلة على أن الاتجاه الاقتصادي تحت السيطرة.

وقال وزير الاقتصاد: بالنظر إلى إيداع البضائع في الموانئ، وهو بيان مهم، تم تخليص أكثر من مليون و 250 طنا من البضائع من الموانئ وبقي جزء صغير منها.

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