حركتي حماس والجهاد الإسلامي تباركان عملية الدهس شرقي الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ماهر الأخرس، اعتبر عملية الدهس التي نفذها مواطن فلسطيني ضد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة النبي موسى بأريحا، ظهر اليوم الأحد، أنها جاءت كرد طبيعي من الشعب الفلسطيني على تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال ضدهم في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل.

وأكد القيادي الأخرس، أن الشعب الفلسطيني لن يسكت على الانتهاكات "الإسرائيلية" وسيبقى يمقاوم حتى زوال الاحتلال، موضحًا أنه كلما زادت جرائم الاحتلال زاد الفلسطينيين من مقاومتهم وشراستهم قوة الرد لردع المحتل.

ومن جهتها، قالت حركة حماس في تصريحٍ صحفي، اليوم الأحد، "على الاحتلال أن ينتظر ما يوجعه ويسوؤه، وأن يعتاد على مشهد جنوده ملقون على الأرض مضرجين بدمائهم في ظل تصاعد جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأضافت "العهد الذي قطعه شعبنا مع الأقصى والشهداء، عهد لا يمكن أن يحنث فيه، وما الضربات الموجعة في نابلس والخليل وسلواد وجنين وشعفاط والأغوار سوى مقدمة لما تخبئه انتفاضتنا".

ودعت الحركة أبناء شعبنا الأحرار للانخراط بقوة في العمليات النوعية ضد الاحتلال ومستوطنيه، ووضع حد لعربدتهم واستفزازاتهم، وتصعيد المقاومة على طريق التحرير والعودة.

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