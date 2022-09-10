نبارك عملية الخليل البطولية وتهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عزالدين، أن رفع الاحتلال وتيرة التهديدات لشن عمليات عسكرية، وحملات إجرامية، تنعكس بالسلب عليه، وأن تهديداته تزيد المقاومة شراسة وصلابة في مقاومة المحتل.

وقال عز الدين: "نبارك العمليات الفدائية التي باتت تؤرق الاحتلال، وتدفعه الثمن وتسبب الهواجس له ولقواته، رداً على جرائمه التي يرتكبها يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس"، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته أمام وعي فلسطيني وانتفاضة مسلحة حقيقية في مقاومة الاحتلال. وأضاف: "اليوم نعيش ثورة حقيقية مسلحة، تتسع رقعتها في الضفة المحتلة، وهي تأتي نتاجاً لتصاعد وتيرة الإجرام الصهيوني بحق أبناء شعبنا"، مشدداً على أن المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم المتكررة بحق مدن وقرى ومخيمات الشعب الفلسطيني، إضافة إلى قتل المواطنين بدم بارد.

وتابع: "كتيبة جنين البطولية وطوباس وطولكرم، باتت رمزاً ونموذجاً للمقاومة في الضفة، وما شاهدناه اليوم في الخليل هو امتداد لهذه المقاومة الباسلة، وهو نهج طبيعي، والواقع الحقيقي الذي يجب ان تنتهجه المقاومة في ضرب الاحتلال". وأكمل: "نحن تحت احتلال، ونعاني من إرهابه بشكل يومي، ولذلك على المقاومة أن تتصاعد، وهذا هو العمل الذي يشفي صدور الفلسطينيين"، مضيفا: "على الاحتلال انتظار المزيد من العمليات الفدائية، والعمل المقاومة، لأن إجرامه المتواصل بات لا يُطاق".

وعن التهديدات بشأن شن عمليات عسكرية شمال الضفة، أكد القيادي عز الدين، أن التهديدات "الإسرائيلية" المتواصلة "تقلب السحر على الساحر"، وتزيد من شراسة وعنفوان وصلابة وانتشار وتمدد المقاومة في محافظات الضفة والقدس المحتلتين، وهو إثبات على أن الإجرام الصهيوني لا يمكن أن يردع المقاومة في ممارسة حقهم بمجابهة الاحتلال حتى دحره من أراضينا المحتلة".

وختم تصريحاته بالقول: "الإجرام الصهيوني هو من سيشعل الثورة بالضفة المحتلة، وستتسع رقعتها، لأن الرد على الاحتلال يجب أن يكون بذات الطريقة التي يمارسها علينا، لأن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير أرضنا من الاحتلال".

وأعلنت مصادر عبرية صباح اليوم السبت، عن إصابة 7 جنود "إسرائيليين" بين المتوسطة والطفيفة بعد حرق عدد من شبان الاحتلال برجا عسكريا للاحتلال على مدخل بيت أمر شمال الخليل. وقالت المصادر الإعلامية: إن إسعافات نجمة داود هرعت للمكان وأنباء عن إصـابة 7 جنـود.

وبينت مصادر محلية، أن شاباً ملثماً أشعل النار في البرج العسكري عند مدخل بيت أمر بالخليل بينما كان جنود الاحتلال نائمين داخله. من جهة أخرى، زعم الإعلام العبري، أن قوات الاحتلال في حالة تأهب قصوى وترتيبات لشن عدوان واسع شمال الضفة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الجمعة، بأن هناك ترتيبات داخل جيش الاحتلال لشن عدوان عسكري واسع شمال الضفة.

/انتهى/