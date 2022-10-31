إيران تُسيّر 68 رحلة جوية إلى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شمس الدين فرزادي بور: "سيتم تسيير 42 رحلة من طهران الدوحة بطائرات ذو سعن 250 و190 راكبا ، و4 رحلات من شيراز و2 رحلة من لار و20 رحلة من لامرد (محافظة فارس) ، وفي حالة استقبال المواطنين ووجود طلبات للسفر فسيتم اضافة رحلات اخرى".

واضاف: "بشكل عام، عندما تبدأ المسابقات، ستبدأ الرحلات الجوية أيضًا، وبشكل أساسي يجب ترتيب هذه الأنواع من الرحلات الجوية كرحلات سياحية لأن الأشخاص الذين يشاهدون مباريات كأس العالم يجب أن يكون لديهم بطاقة خاصة معهم وستكون جميع الخدمات المقدمة ضمن هذه البطاقة".

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