عودة عدد الرحلات الجوية على سماء ايران الى 840 رحلة في اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران "سياوش أميرمكري" اعلن عن عودة عدد رحلات الطيران على اجواء ايران الى 840 رحلة في اليوم، بعد انخفاضها في الاونة الاخيرة بسبب الانذار الذي اطلقته إدارة الطيران الفدرالية التابعة للولايات المتحدة.

وأكد مكري ان ايران لم تجر اية محادثات مع الخطوط الجوية الاجنبية ولم تقدم اي عروض وعودة الرحلات الى عددها الطبيعي هي نتيجة نهاية الإضطرابات الاخيرة في المنطقة والامن السائد على أجواء ايران، مضيفا أن خطوط الطيران تفضل العبور من سماء ايران إذ ان ذلك يوفر لها المال والوقت نظرا لقصر المسافة مقارنة بباقي المسارات، كما اشار الى ان عدد الرحلات الجوية بات ياخذ منحى تصاعديا وفي الايام المقبلة سوف تتجاوز العدد المذكور.

وافاد المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية في ايران أن هذه الشركة رفعت شكوى ضد إدارة الطيران الفدرالية الى الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية (IFATCA)، لما قامت به من انذار انجم عن هبوط عدد الرحلات الجوية على سماء ايران بنسبة 40 رحلة أقل من السابق.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء أومأ "أمير مكري" بان عائدات الرحلات الجوية على سماء ايران تصل الى الف و800 مليار تومان سنويا./انتهى/