إستئناف الرحلات الجوية بين "إيران" و"تركيا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "مقصود اسعدي ساماني" أوضح في تصريح له، بأن مطار اسطنبول أعلن عن فتح الأجواء امام الرحلات من ايران في 1 اغسطس/آب.

وفي السياق أكد أن شركتي "ماهان" و"ايران اير" تجريان مفاوضات بخصوص استئناف الرحلات الجوية الخارجية.

وبيّن "أسعدي ساماني" أن شركات طيران ايرانية تسيّر رحلات منتظمة حالياً بواقع رحلة واحدة إسبوعياً لكل من العواصم الاوروبية "لندن" و"باريس" و"أمستردام".

وأشار أيضاً الى تسيير رحلات إياب من "تايلند" و"بانكوك" و"كوالالامبور" حيث يتم نقل المسافرين من هذه الوجهات الثلاث اسبوعياً.