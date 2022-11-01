طلب أوکرانيا لاستبعاد المنتخب الإيراني من المونديال يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

وأفادت وکالة مهر للأنباء ، أن قرار المطالبة باستبعاد المنتخب الإيراني من بطولة كأس العالم2022 ، أثار سخرية نشطاء الوسط الرياضي علی مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد حساب عالم المونديال الخاص بأحداث بطولة کاس العالم 2022، معبرا عن سخريته مما اعتبره ربط غير منطقي بين الرياضة والسياسة.

ونشر الحساب عنوان الخبر معلقا بسخرية:

«أوکرانيا تزعم أن إيران تزود روسیا بالأسلحة وهذا يعتبر خرق لقوانین الفيفا بشأن حقوق الإنسان».

وکانت قناة الکاس سبورت القطرية قد أعلنت في وقت سابق يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أعلن أنه سيقدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستبعاد منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2022 .

يذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في 20 نوفمبر، وستكون أول مباراة للمنتخب الإيراني ضد منتخب إنجلترا في 21 نوفمبر.

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