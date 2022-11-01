  1. إيران
  2. الرياضة
٠١‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٠ م

طلب أوکرانيا لاستبعاد المنتخب الإيراني من المونديال يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

طلب أوکرانيا لاستبعاد المنتخب الإيراني من المونديال يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

أثار طلب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، باستبعاد منتخب إيران من بطولة كأس العالم2022، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن قرار المطالبة باستبعاد المنتخب الإيراني من بطولة كأس العالم2022 ، أثار سخرية نشطاء الوسط الرياضي علی مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد حساب عالم المونديال الخاص بأحداث بطولة کاس العالم 2022، معبرا عن سخريته مما اعتبره ربط غير منطقي بين الرياضة والسياسة.

طلب أوکرانيا لاستبعاد المنتخب الإيراني من المونديال يثير سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر الحساب عنوان الخبر معلقا بسخرية:

«أوکرانيا تزعم أن إيران تزود روسیا بالأسلحة وهذا يعتبر خرق لقوانین الفيفا بشأن حقوق الإنسان».

وکانت قناة الکاس سبورت القطرية قد أعلنت في وقت سابق يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أعلن أنه سيقدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستبعاد منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2022 .

يذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في 20 نوفمبر، وستكون أول مباراة للمنتخب الإيراني ضد منتخب إنجلترا في 21 نوفمبر.
/انتهى/
رمز الخبر 1927591

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات